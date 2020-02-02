"Тяжеловат, конечно": Милевский с рывком через половину поля забил гол российской команде (видео)

Нападающий организовал классную атаку и сам ее завершил.

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский, выступающий за "Динамо-Брест", отметился красивым голом в товарищеском матче с российскими "Крыльями Советов" на сборе в Турции.

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На 4-й минуте Милевский принял передачу в центре поля, после чего набрал скорость, приблизился к штрафной, отдал передачу на фланг, а затем замкнул обратный пас в касание с нескольких метров.

"Быстрый контрвыпад, но Милевский тоже тяжеловат, конечно, возраст дает о себе знать", - заявил российский комментатор, когда 35-летний украинец начинал атаку.

Поединок завершился вничью - 1:1.

Видео гола

Как сообщал УНИАН, ранее киевское "Динамо" разгромило "Динамо-Брест" в контрольном матче.