Мариуполь разгромил Ворсклу и приблизился к топ-6 УПЛ

"Моряки" легко добыли три очка на домашнем стадионе.

В среду, 4 марта, состоялся очередной матч 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Мариуполь" принимал "Ворсклу".

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Подопечные Александра Бабича одержали победу со счетом 3:0.

На 33-й минуте Мишнев вывел хозяев вперед, реализовав пенальти. На старте второго тайма ударом в дальний угол преимущество "Мариуполя" удвоил Топалов. Окончательный счет установил Чоботенко, который замкнул передачу Мишнева с правого фланга.

На 94-й минуте был удален футболист "Мариуполя" Муравский, который отмахнулся от соперника в борьбе за мяч и получил вторую желтую карточку.

"Мариуполь" - "Ворскла" - 3:0

Голы: Мишнев, 33 (с пенальти), Топалов, 47, Чоботенко, 80

"Мариуполь": Гальчук, Яворский, Чоботенко, Муравский, Полегенько, Чех, Игнатенко, Корниенко, Мишнев, Топалов (Танковский, 73, Федорчук, 78), Кулаков (Фомин, 65)

"Ворскла": Резник, Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай (Ребенок, 46), Кане, Шехич, Пуцлин, Луизао, Кулач (Артур, 58), Степанюк (Васин, 46)

Предупреждения: Мишнев, Муравский, Игнатенко - Ндиайе, Васин, Кане

Удаление: Муравский, 94

"Мариуполь" набрал уже 25 очков и идет седьмым, отставая от шестого места на один пункт. "Ворскла" остается на предпоследнем месте в турнирной таблице УПЛ.

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