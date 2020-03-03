Гол-шедевр Цыганкова помог Динамо обыграть Колос в УПЛ (видео)

Киевляне добыли победу, играя во втором тайме в большинстве.

В стартовом матче 21-го тура чемпионата Украины "Динамо" на "Олимпийском" принимало "Колос".

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Команда Алексея Михайличенко одержала победу со счетом 2:0.

Динамовцы вышли вперед на 40-й минуте, когда Фран Соль сыграл на добивании после удара Де Пены и рикошета от штанги - после проверки VAR взятие ворот было засчитано. Для испанца этот гол стал первым с февраля прошлого года. Он прервал серию из 496 минут "молчания".

Еще до перерыва Задоя оставил "Колос" в меньшинстве за грубый фол на Цыганкове. На 54-й минуте "Динамо" удвоило преимущество: Цыганков сместился с фланга и нанес эффектный дальний удар, попав точно в дальний угол ворот.

"Колосу" даже удалось сократить отставание, однако арбитр зафиксировал офсайд.

"Динамо" - "Колос" - 2:0

Голы: Соль, 40, Цыганков, 54

"Динамо": Бойко, Кендзера, Попов, Шабанов, Караваев, Кадири, Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 31), Дуэлунд (Цитаишвили, 87), Де Пена (Вербич, 52), Соль

"Колос": Волынец, Ефремов, Гавриш, Петров, Емец, Богданов, Ориховский (Милько, 82), Ильин (Морозко, 63), Задоя, Вильхамссон, Лысенко (Кожушко, 46)

Предупреждения: Шапаренко, Шабанов, Соль - Петров, Емец, Ефремов

Удаление: Задоя, 45+2

Видео гола Соля

Видео гола Цыганкова

"Динамо" набрало 42 очка и вернулось на второе место в турнирной таблице УПЛ. У "Колоса" 26 пунктов и шестая позиция.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" впервые за полтора года проиграл в УПЛ.