В Италии перенесли два футбольных топ-матча из-за коронавируса

Руководство итальянского футбола продолжает переносить поединки.

Итальянская федерация футбола приняла решение перенести два ответных матча 1/2 финала Кубка Италии.

Читайте такжеЧасть матчей чемпионата Италии по футболу перенесена из-за вспышки коронавируса

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Речь идет о матчах "Ювентус" - "Милан" (4 марта) и "Наполи" - "Интер" (5 марта).

Обе игры перенесены на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.

Стоит отметить, что власти Турина заявили о продаже на матч "Ювентус" - "Милан" порядка 40 тысяч билетов. Изначально планировалось не пропускать на стадион людей, прибывших из опасных регионов, в которых распространяется китайская болезнь. Однако позже организаторы пришли к выводу, что сделать это в условиях большого скопления людей не получится.

Италия стала одним из крупнейших очагов коронавируса в мире. От него погибло уже более 70-ти итальянских граждан.

УНИАН ранее сообщал о том, что в Италии коронавирусом заразился первый профессиональный футболист.