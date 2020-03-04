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В Италии перенесли два футбольных топ-матча из-за коронавируса

15:32, 04 марта 2020
Футбол
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Матч Ювентуса и Милана не состоится / фото: gazzetta.it

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Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Речь идет о матчах "Ювентус" - "Милан" (4 марта) и "Наполи" - "Интер" (5 марта). 

Обе игры перенесены на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.

Стоит отметить, что власти Турина заявили о продаже на матч "Ювентус" - "Милан" порядка 40 тысяч билетов. Изначально планировалось не пропускать на стадион людей, прибывших из опасных регионов, в которых распространяется китайская болезнь. Однако позже организаторы пришли к выводу, что сделать это в условиях большого скопления людей не получится.

Италия стала одним из крупнейших очагов коронавируса в мире. От него погибло уже более 70-ти итальянских граждан.

УНИАН ранее сообщал о том, что в Италии коронавирусом заразился первый профессиональный футболист.

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