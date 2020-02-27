В Италии коронавирусом заразился первый профессиональный футболист
Первый итальянский футболист заразился китайским коронавирусом.
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Об этом сообщает издание La Nazione.
По информации источника, 22-летний футболист клуба "Пьянезе" из провинции Сиена почувствовал себя плохо в прошлое воскресенье, 23 февраля. У него был жар и общее недомогание.
В больнице спортсмена проверили на коронавирус - тест показал положительный результат. В настоящий момент он проходит лечение.
Имя игрока сохранили в тайне. "Пьянезе" выступает с Серии C - третьем по силе дивизионе чемпионата Италии.
Напомним, Италия стала четвертым крупнейшим очагом коронавируса в мире. Ранее из-за коронавируса в Италии отменили часть матчей национального первенства.
УНИАН ранее сообщал о том, что матч итальянского клуба в Лиге Европы пройдет без зрителей из-за коронавируса.