В Италии коронавирусом заразился первый профессиональный футболист

Спортсмен уже получает лечение.

Первый итальянский футболист заразился китайским коронавирусом.

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Об этом сообщает издание La Nazione.

По информации источника, 22-летний футболист клуба "Пьянезе" из провинции Сиена почувствовал себя плохо в прошлое воскресенье, 23 февраля. У него был жар и общее недомогание.

В больнице спортсмена проверили на коронавирус - тест показал положительный результат. В настоящий момент он проходит лечение.

Имя игрока сохранили в тайне. "Пьянезе" выступает с Серии C - третьем по силе дивизионе чемпионата Италии.

Напомним, Италия стала четвертым крупнейшим очагом коронавируса в мире. Ранее из-за коронавируса в Италии отменили часть матчей национального первенства.

УНИАН ранее сообщал о том, что матч итальянского клуба в Лиге Европы пройдет без зрителей из-за коронавируса.