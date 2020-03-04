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Карпаты - Александрия: обзор и полное видео матча УПЛ

21:46, 04 марта 2020
Футбол
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Александрия теряла очки в первых двух турах 2020 года / фото: fco.com.ua

УПЛ, 21-й тур

"Карпаты" - "Александрия" - 0:4

Голы: Третьяков, 37 (с пенальти), 58, Ситало, 73, Банада, 89

"Карпаты": Каниболоцкий, Мартинс, Халл, Гиоргадзе (Прийма, 63), Дубинчак, Клец (Хахлев, 63), Назарина, Лях, Притула, Козак (Лейоус, 46), Дийе

"Александрия": Панькив, Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Вантух (Стецьков, 76), Банада, Гречишкин (Гордиенко, 85), Лучкевич, Мышенко (Довгий, 74), Третьяков, Ситало

Предупреждения: Козак, Халл, Назарина - Мирошниченко, Довгий

Обзор матча

Полное видео матча

Football Hub

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