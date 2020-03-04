Карпаты - Александрия: обзор и полное видео матча УПЛ
21:46, 04 марта 2020Футбол
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Львовяне принимали бронзового призера чемпионата Украины.
Александрия теряла очки в первых двух турах 2020 года / фото: fco.com.ua
В среду, 4 марта, львовские "Карпаты" принимали "Александрию" в 21-м туре украинской Премьер-лиги.
УПЛ, 21-й тур
"Карпаты" - "Александрия" - 0:4
Голы: Третьяков, 37 (с пенальти), 58, Ситало, 73, Банада, 89
"Карпаты": Каниболоцкий, Мартинс, Халл, Гиоргадзе (Прийма, 63), Дубинчак, Клец (Хахлев, 63), Назарина, Лях, Притула, Козак (Лейоус, 46), Дийе
"Александрия": Панькив, Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Вантух (Стецьков, 76), Банада, Гречишкин (Гордиенко, 85), Лучкевич, Мышенко (Довгий, 74), Третьяков, Ситало
Предупреждения: Козак, Халл, Назарина - Мирошниченко, Довгий
Обзор матча
Карпаты - Александрия - 0:4. Обзор матча
Полное видео матча
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