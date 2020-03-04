Карпаты - Александрия: обзор и полное видео матча УПЛ

Львовяне принимали бронзового призера чемпионата Украины.

В среду, 4 марта, львовские "Карпаты" принимали "Александрию" в 21-м туре украинской Премьер-лиги. УПЛ, 21-й тур "Карпаты" - "Александрия" - 0:4 Голы: Третьяков, 37 (с пенальти), 58, Ситало, 73, Банада, 89 "Карпаты": Каниболоцкий, Мартинс, Халл, Гиоргадзе (Прийма, 63), Дубинчак, Клец (Хахлев, 63), Назарина, Лях, Притула, Козак (Лейоус, 46), Дийе "Александрия": Панькив, Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Вантух (Стецьков, 76), Банада, Гречишкин (Гордиенко, 85), Лучкевич, Мышенко (Довгий, 74), Третьяков, Ситало Предупреждения: Козак, Халл, Назарина - Мирошниченко, Довгий Обзор матча Полное видео матча Football Hub УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" обыграло "Колос" в Киеве.

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