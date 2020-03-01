Шахтер впервые за полтора года проиграл в УПЛ

"Горняки" сенсационно уступили "Ворскле", потерпев первое поражение в сезоне.

Донецкий "Шахтер" в Полтаве уступил "Ворскле", прервав свою затяжную серию без поражений в чемпионате Украины.

"Шахтер", который проводил матч без большинства игроков основы, потерпел минимальное поражение.

Единственный в матче гол был забит на 30-й минуте - Руслан Степанюк отличился после ошибки Алана Патрика.

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На 84-й минуте после удаления Александра Скляра "Ворскла" осталась в меньшинстве, но смогла удержать преимущество в счете.

Для "Шахтера" это поражение стало первым в текущем сезоне и первым в УПЛ с 11 августа 2018 года. Беспроигрышная серия "горняков" насчитывала 48 матчей (41 победа и 7 ничьих).

В текущем чемпионате "Шахтер" (53 очка) опережает своего ближайшего преследователя "Зарю" на 13 очков. "Ворскла" набрала 17 очков и занимает одиннадцатое место.

"Ворскла" - "Шахтер" - 1:0

Гол: Степанюк, 30

"Ворскла": Резник, Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай, Луизао (Баенко, 90+2), Скляр, Пуцлин, Кане, Кулач (Васин, 87), Степанюк (Якубу, 63).

"Шахтер": Шевченко, Болбат (Додо, 61), Кривцов, Хочолава, Сиприано (Фернандо, 83), Майкон, Алан Патрик (Бондаренко, 46), Тете, Марлос, Коноплянка, Дентиньо.

Удаление: Скляр, 84 (повторное предупреждение)

Ранее УНИАН также сообщал о том, что главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал результат жеребьевки в Лиге Европы.