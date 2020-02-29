"Уже думаем о них": главный тренер Шахтера Каштру назвал сильные стороны Вольфсбурга

Португальский специалист пока не изучал соперника подробно.

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру поделился впечатлениями от игры немецкого "Вольфсбурга", который стал следующим соперником "горняков" в плей-офф Лиги Европы.

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Наставника дончан цитирует пресс-служба клуба.

"Вольфсбург" - команда высокого уровня, выступающая в Бундеслиге, в очень сильном чемпионате. На данный момент соперник на седьмом месте и ведет борьбу за зону Лиги Европы. В последних 6 матчах у "Вольфсбурга" 5 побед и 1 ничья. В тактической схеме 4–3–3 клуб достаточно сильно проявляет себя в чемпионате Германии, а в Лиге Европы вышел из группы со второго места и в 1/16 финала обыграл "Мальме".

Мы еще не перешли к изучению "Вольфсбурга". Совсем недавно только играли с "Бенфикой", что забрало у нас все время. А впереди матчи чемпионата, и мы уже думаем о них. Очень важно показывать свой футбол, не терять собственной ДНК, владеть мячом и искать правильные пути к воротам соперника, хорошо реагировать на потерю мяча, высоко прессинговать - все это будет решающим.

Отмечу также, что у "Вольфсбурга" нападающий ростом 197 сантиметров, забивший 10 мячей в Бундеслиге, 2 в Кубке и 2 в Лиге Европы. Команда совершает много подач с флангов. Нам нужно быть внимательными в этом аспекте. "Вольфсбург" силен как коллектив", - заявил Каштру.

Первый матч 1/16 финала ЛЕ "Шахтер" проведет на выезде 12 марта, ответную встречу - 19 марта в Харькове.

УНИАН ранее публиковал все пары команд 1/8 финала Лиги Европы, которые были сформированы на жеребьевке.