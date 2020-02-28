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Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 20-го тура

11:30, 28 февраля 2020
Футбол
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В первом круге Шахтер разгромил Ворсклу со счетом 4:0 / фото: ФК Шахтер

Расписание трансляций

28 февраля

19.00. "Днепр-1" - "Динамо"

Трансляция: "2+2"

29 февраля

14.00. "Львов" - "Александрия"

Трансляция: "Футбол 2"

14.00. "Десна" - "Мариуполь"

Трансляция: УНИАН ТВ

17.00. "Колос" - "Карпаты"

Трансляция: "Футбол 2"

1 марта

14.00. "Заря" - "Олимпик"

Трансляция: УНИАН ТВ

17.00. "Ворскла" - "Шахтер"

Трансляция: "Футбол 1"

Ранее УНИАН сообщал о том, что прошла жеребьевка второго этапа УПЛ.

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