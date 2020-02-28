Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 20-го тура
11:30, 28 февраля 2020Футбол
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"Динамо" сыграет в Днепре, а "Шахтер" отправится в Полтаву.
В первом круге Шахтер разгромил Ворсклу со счетом 4:0 / фото: ФК Шахтер
С 28 февраля по 1 марта пройдут матчи 20-го тура чемпионата Украины по футболу.
Расписание трансляций
28 февраля
19.00. "Днепр-1" - "Динамо"
Трансляция: "2+2"
29 февраля
14.00. "Львов" - "Александрия"
Трансляция: "Футбол 2"
14.00. "Десна" - "Мариуполь"
Трансляция: УНИАН ТВ
17.00. "Колос" - "Карпаты"
Трансляция: "Футбол 2"
1 марта
14.00. "Заря" - "Олимпик"
Трансляция: УНИАН ТВ
17.00. "Ворскла" - "Шахтер"
Трансляция: "Футбол 1"
Ранее УНИАН сообщал о том, что прошла жеребьевка второго этапа УПЛ.
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