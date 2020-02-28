Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 20-го тура

"Динамо" сыграет в Днепре, а "Шахтер" отправится в Полтаву.

С 28 февраля по 1 марта пройдут матчи 20-го тура чемпионата Украины по футболу. Расписание трансляций 28 февраля 19.00. "Днепр-1" - "Динамо" Трансляция: "2+2" 29 февраля 14.00. "Львов" - "Александрия" Трансляция: "Футбол 2" 14.00. "Десна" - "Мариуполь" Трансляция: УНИАН ТВ 17.00. "Колос" - "Карпаты" Трансляция: "Футбол 2" 1 марта 14.00. "Заря" - "Олимпик" Трансляция: УНИАН ТВ 17.00. "Ворскла" - "Шахтер" Трансляция: "Футбол 1" Ранее УНИАН сообщал о том, что прошла жеребьевка второго этапа УПЛ.

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