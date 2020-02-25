Матч итальянского клуба в Лиге Европы пройдет без зрителей из-за коронавируса

"Интер" сыграет в еврокубковом турнире при пустых трибунах.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским "Интером" и болгарским "Лудогорцем" пройдет на стадионе "Сан-Сиро" в Милане без зрителей.

Об этом сообщили пресс-службы обоих клубов.

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"По согласованию с УЕФА и в соответствии с положениями органов здравоохранения региона Ломбардия матч пройдет за закрытыми дверями", - говорится в заявлении "Интера".

Матч "Интер" - "Лудогорец" запланирован на 27 февраля. Первая встреча команд завершилась победой итальянского клуба со счетом 2:0.

Напомним, Италия стала четвертым крупнейшим очагом коронавируса в мире. Ранее из-за коронавируса в Италии отменили часть матчей национального первенства.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что трансфер футболиста "Динамо" сорвался из-за коронавируса.