Шахтер готов отправить самолет за украинкой, которую не эвакуировали из Китая из-за собаки

Также клуб поможет прибывшим украинцам из Китая материально.

Донецкий "Шахтер" передаст материальную помощь украинцам, который прибыли из Китая и находятся на карантине. Также клуб готов отправить самолет за украинкой, которая не смогла вернуться на родину из-за собаки.

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Об этом сообщил капитан команды Андрей Пятов в комментарии пресс-службе клуба.

"Хочу от имени всей команды поддержать тех, кто вернулся из Китая и находится сейчас в Новых Санжарах. Мы говорили с генеральным директором клуба Сергеем Палкиным и решили, что готовы все деньги, вырученные от продажи билетов на матч с "Бенфикой", направить на обеспечение комфортных бытовых условий для тех, кто вынужден находиться эти 14 дней карантина в Новых Санжарах", - заявил голкипер.

"История об украинке, которая осталась в Ухане из-за собаки? Да, после матча узнали. "Бенфике" решающий гол забил Витя Коваленко - он же из Херсона, как и эта девушка - Настя Зинченко. После поединка удалось пообщаться с Ринатом Ахметовым.

Обсудили игру, и президент выступил с инициативой отправить клубный самолет, чтобы забрать Настю и других украинцев из Китая. Договорились, что если в этом будет необходимость, то клуб готов отправить наш клубный самолет за оставшимися в Ухане украинцами".

По словам девушки, посольство Украины сначала согласилось забрать девушку с собакой при наличии необходимых документов, однако после того, как они были собраны, отказало в эвакуации.

Донецкий "Шахтер" принимал португальскую "Бенфику" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы на ОСК "Металлист" в Харькове и одержал победу со счетом 2:1.

УНИАН ранее сообщал о том, что известный каратист раскритиковал протестовавших против эвакуированных украинцев из Китая.