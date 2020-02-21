"Вирус лицемерия и ненависти": известный каратист раскритиковал протестовавших против эвакуированных украинцев из Китая

Станислав Горуна не понял агрессивного поведения соотечественников.

Титулованный украинский каратист Станислав Горуна высказал свое мнение о протестах в Новых Санжарах, где люди забрасывали камнями автобусы с эвакуированными украинцами из Китая из-за боязни заражения коронавирусом.

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Спортсмен опубликовал запись на своей странице в Facebook.

"Читаю новости и а***ваю. В темные времена видно светлых людей, говорите? У нас светлых, наверное, не осталось - одна темнота в головах и душах.

Вирус лицемерия, невежества, ненависти, нетерпимости, подкрепленный штаммами "щедрого христианина" с крестиком на груди и "настоящего патриота" з гимном на устах.

Стыдно за людей, которые забрасывали камнями автобусы с соотечественниками, перекрывали дороги, рыли траншеи, палили шины. Молясь и исполняя гимн. Благодаря бога, что в самолете нет никого из родных. Лицемеры.

2020 год, бляха муха. Один душ на 70 пациентов в терапевтическом отделении? Мы не только уровнем сознания застряли в средневековье, но и уровнем медицины. Уровнем образования, уровнем управления государством и местным самоуправлением. День достоинства? Нет, день пренебрежения", - написал Горуна.

УНИАН ранее сообщал о том, что Аваков сравнил столкновения в Новых Санжарах с днем после освобождения Славянска.