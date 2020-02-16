Украинский голкипер в Азии пропустил гол после удара вратаря соперников (видео)

Максима Коваля в Саудовской Аравии огорчил его коллега по амплуа.

Украинский вратарь Максим Коваль, который выступает в Саудовской Аравии за "Аль-Фатех", пропустил гол от голкипера команды "Аль-Файсали".

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В компенсированное ко второму тайму время при счете 2:1 в пользу "Аль-Фатеха" голкипер "Аль-Файсали" Мустафа Малайка пришел в штрафную соперника и нанес прицельный удар головой. Тем самым, Малайка принес своей команде ничью.

Коваль допустил ошибку в этом эпизоде, так как вышел из ворот на перехват, но не дотянулся до мяча.

В текущем сезоне на счету экс-голкипера "Динамо" Коваля 20 матчей и 36 пропущенных мячей за "Аль-Фатех" во всех турнирах.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский вратарь Андрей Лунин "привез" пенальти в матче за испанский клуб.