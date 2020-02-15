"Привез" пенальти: вратарь сборной Украины Лунин стал антигероем матча в Испании (видео)

Украинец в шестой раз подряд не сумел сохранить ворота на замке.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин провел неудачный матч за "Овьедо" в рамках 28-го тура Сегунды.

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В домашнем поединке с "Алькорконом" Лунин пропустил два гола. На третьей минуте отразить удар украинцу помешал рикошет, а ближе к концовке первого тайма Лунин сам стал виновником пропущенного мяча.

Голкипер пошел на перехват мяча и выбил его в столкновении с игроком "Алькоркона". Арбитр после просмотра VAR назначил пенальти и показал киперу желтую карточку. Отразить 11-метровый Лунину не удалось.

"Овьедо" в итоге уступил со счетом 1:2.

Для Лунина это был шестой матч в составе "Овьедо". После перехода в аренду из мадридского "Реала" в январе украинец неизменно появляется на поле в стартовом составе своей команды, но сохранить ворота за замке пока не удается.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Лунин получил первую награду в Испании.