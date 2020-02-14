УЕФА получил рекордное количество билетных заявок на матчи Евро-2020
УЕФА зафиксировал рекордный спрос на билеты на матчи Евро-2020, который пройдет в двенадцати разных городах Европы.
Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
На данный момент в УЕФА получили заявок в общей сложности на 28,3 миллиона билетов при том, что для продажи доступно 2,5 миллиона билетов.
Совокупный спрос вдвое превышает показатели Евро-2016, который проходил во Франции, и является рекордным в истории чемпионатов Европы.
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Самым востребованным оказался финал, который пройдет на "Уэмбли" - на решающий матч было подано более 714 тысяч запросов на билеты.
В УЕФА такой ажиотаж связывают с форматом географии турнира, который впервые пройдет сразу в двенадцати странах.
Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля.
Два этапа подачи заявок на билеты на Евро-2020 прошли летом и в декабре. Третий запланирован на апрель. Он будет проводиться для болельщиков четырех сборных, которые пробьются в финальный турнир через стыковые матчи.
Ранее УНИАН опубликовал полное расписание матчей группового этапа Евро-2020.