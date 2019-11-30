Евро-2020: полное расписание матчей во всех группах
После окончания жеребьевки финальной части Евро-2020 стало известно расписание во всех шести группах.
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Группа А:
12 июня, Рим: Турция – Италия
13 июня, Баку: Уэльс – Швейцария
17 июня, Баку: Турция – Уэльс
17 июня, Рим: Италия – Швейцария
21 июня, Баку: Швейцария – Турция
21 июня, Рим: Италия – Уэльс
Группа B:
13 июня, Копенгаген: Дания – Финляндия
13 июня, Санкт-Петербург: Бельгия – Россия
17 июня, Санкт-Петербург: Финляндия – Россия
18 июня, Копенгаген: Дания – Бельгия
22 июня, Копенгаген: Россия – Дания
22 июня, Санкт-Петербург: Финляндия – Бельгия
Группа С:
14 июня, Амстердам: Нидерланды – Украина
14 июня, Бухарест: Австрия – Румыния или Грузия, Косово, Северная Македония, Беларусь
18 июня, Амстердам: Нидерланды – Австрия
18 июня, Бухарест: Украина – Румыния или Грузия, Косово, Северная Македония, Беларусь
22 июня, Амстердам: Румыния или Грузия, Косово, Северная Македония, Беларусь – Нидерланды
22 июня, Бухарест: Украина – Австрия
Группа D:
14 июня, Лондон: Англия – Хорватия
15 июня, Глазго: Шотландия, Израиль, Норвегия, Сербия – Чехия
19 июня, Глазго: Хорватия – Чехия
19 июня, Лондон: Англия – Шотландия, Израиль, Норвегия, Сербия
23 июня, Глазго: Хорватия – Шотландия, Израиль, Норвегия, Сербия
23 июня, Лондон: Чехия – Англия
Группа E:
15 июня, Бильбао: Испания – Швеция
15 июня, Дублин: Босния, Северная Ирландия, Ирландия, Словакия – Польша
19 июня, Дублин: Швеция - Босния, Северная Ирландия, Ирландия, Словакия
20 июня, Бильбао: Испания – Польша
24 июня, Бильбао: Босния, Северная Ирландия, Ирландия, Словакия – Испания
24 июня, Дублин: Швеция – Польша
Группа F:
16 июня, Будапешт: Исландия, Румыния, Болгария, Венгрия – Португалия
16 июня, Мюнхен: Франция – Германия
20 июня, Будапешт: Исландия, Румыния, Болгария, Венгрия – Франция
20 июня, Мюнхен: Португалия – Германия
24 июня, Будапешт: Португалия – Франция
24 июня, Мюнхен: Германия – Исландия, Румыния, Болгария, Венгрия.
Открытие турнира пройдет 12 июня в Риме, а групповой этап завершится 24 июня. Из каждой группы в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды, а также четыре сборные, которые займут третьи места с лучшими показателями.
Окончательно группы будут сформированы после того, как пройдут стыковые игры Лиги наций. Полуфиналы плей-офф Лиги наций пройдут 26 марта, а финалы - 31 марта.
УНИАН ранее сообщал о том, что сборная Украины проведет два товарищеских матча в марте.