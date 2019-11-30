Евро-2020: полное расписание матчей во всех группах

24 сборные будут бороться за выход в плей-офф.

После окончания жеребьевки финальной части Евро-2020 стало известно расписание во всех шести группах.

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Группа А:

12 июня, Рим: Турция – Италия

13 июня, Баку: Уэльс – Швейцария

17 июня, Баку: Турция – Уэльс

17 июня, Рим: Италия – Швейцария

21 июня, Баку: Швейцария – Турция

21 июня, Рим: Италия – Уэльс

Группа B:

13 июня, Копенгаген: Дания – Финляндия

13 июня, Санкт-Петербург: Бельгия – Россия

17 июня, Санкт-Петербург: Финляндия – Россия

18 июня, Копенгаген: Дания – Бельгия

22 июня, Копенгаген: Россия – Дания

22 июня, Санкт-Петербург: Финляндия – Бельгия

Группа С:

14 июня, Амстердам: Нидерланды – Украина

14 июня, Бухарест: Австрия – Румыния или Грузия, Косово, Северная Македония, Беларусь

18 июня, Амстердам: Нидерланды – Австрия

18 июня, Бухарест: Украина – Румыния или Грузия, Косово, Северная Македония, Беларусь

22 июня, Амстердам: Румыния или Грузия, Косово, Северная Македония, Беларусь – Нидерланды

22 июня, Бухарест: Украина – Австрия

Группа D:

14 июня, Лондон: Англия – Хорватия

15 июня, Глазго: Шотландия, Израиль, Норвегия, Сербия – Чехия

19 июня, Глазго: Хорватия – Чехия

19 июня, Лондон: Англия – Шотландия, Израиль, Норвегия, Сербия

23 июня, Глазго: Хорватия – Шотландия, Израиль, Норвегия, Сербия

23 июня, Лондон: Чехия – Англия

Группа E:

15 июня, Бильбао: Испания – Швеция

15 июня, Дублин: Босния, Северная Ирландия, Ирландия, Словакия – Польша

19 июня, Дублин: Швеция - Босния, Северная Ирландия, Ирландия, Словакия

20 июня, Бильбао: Испания – Польша

24 июня, Бильбао: Босния, Северная Ирландия, Ирландия, Словакия – Испания

24 июня, Дублин: Швеция – Польша

Группа F:

16 июня, Будапешт: Исландия, Румыния, Болгария, Венгрия – Португалия

16 июня, Мюнхен: Франция – Германия

20 июня, Будапешт: Исландия, Румыния, Болгария, Венгрия – Франция

20 июня, Мюнхен: Португалия – Германия

24 июня, Будапешт: Португалия – Франция

24 июня, Мюнхен: Германия – Исландия, Румыния, Болгария, Венгрия.

Открытие турнира пройдет 12 июня в Риме, а групповой этап завершится 24 июня. Из каждой группы в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды, а также четыре сборные, которые займут третьи места с лучшими показателями.

Окончательно группы будут сформированы после того, как пройдут стыковые игры Лиги наций. Полуфиналы плей-офф Лиги наций пройдут 26 марта, а финалы - 31 марта.

УНИАН ранее сообщал о том, что сборная Украины проведет два товарищеских матча в марте.