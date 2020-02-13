Украинец из Шахтера может продолжить карьеру в американском клубе

Один из клубов американской MLS сделал предложение по трансферу Владислава Вакулы.

Нападающий "Шахтера" Владислав Вакула может перейти в один из клубов американской MLS - высшего дивизиона США.

Об этом стало известно FootballHub.

По данным источника, клуб MLS сделал предложение "Шахтеру" по аренде футболиста на один сезон (в США чемпионат длится с марта по октябрь).

Читайте также"Незачем гневить Бога": в Шахтере отреагировали на желание Тайсона покинуть клуб

Кроме того, в американском клубе хотят прописать в соглашении опцию выкупа контракта игрока.

Трансферное окно в MLS будет открытым до 5 мая.

Стоит отметить, что первую половину текущего сезона Вакула провел в аренде в "Мариуполе" (3 гола и 1 ассист в 17 матчах), однако сборы во время зимнего межсезонья проходил вместе с "Шахтером".

Как сообщал УНИАН, ранее в "Шахтере" объяснили, почему не состоялся трансфер Николая Матвиенко в "Арсенал".