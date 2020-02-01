"В аренде не заинтересованы": в Шахтере объяснили, почему не состоялся трансфер Матвиенко в Арсенал

Сергей Палкин подчеркнул, что лондонский клуб не делал официального предложения по трансферу украинского игрока.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал подробности несостоявшегося трансфера защитника Николая Матвиенко в лондонский "Арсенал".

Об этом Палкин сказал в комментарии football.ua.

"Прежде всего хочу сказать, что со стороны "Арсенала" мы не получали никаких официальных предложений или звонков. Единственное что я получил, так это доверенность от одного испанского агента, выданную "Арсеналом" на ведение переговоров по аренде Матвиенко в Арсенал. На что я агенту сразу ответил, что мы не заинтересованы в аренде футболиста. Все, точка", - сказал Палкин.

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"Никаких дальнейших смс, звонков или сообщений я больше не получал", - добавил гендиректор "Шахтера".

Палкин подчеркнул, что "горняки" не отдают ключевых игроков в аренду:

"Хочу отметить, что в истории нашего клуба никогда не было ситуаций, чтобы мы отдали в аренду ключевого футболиста команды. И агенты Матвиенко это прекрасно знали. Мне интересно себе представить реакцию "Арсенала", если бы они получили доверенность, выписанную на какого-либо агента на ведение переговоров об аренде, скажем, Обамеянга в "Шахтер". Ну, наверное, покрутили бы пальцем у виска. Вот примерно такая же реакция была у нас в клубе".

Отметим, что контракт Матвиенко с "Шахтером" рассчитан до июня 2021 года.

Как сообщал УНИАН, вместо Матвиенко "Арсенал" подписал испанского защитника.