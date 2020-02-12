Пропустит Евро-2020: нападающий Барселоны из-за травмы выбыл на полгода

Усман Дембеле получил очередную серьезную травму.

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле из-за травмы бедра больше не выйдет на поле в этом сезоне.

Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

У Дембеле был диагностирован разрыв проксимального сухожилия бицепса правого бедра. Французский футболист перенес операцию в Финляндии.

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Из-за травмы, которую Дембеле получил на тренировке, он будет вынужден пропустить около шести месяцев. Таким образом, француз не успеет восстановиться к Евро-2020.

Стоит отметить, что лишь в январе Дембеле вернулся на поле после предыдущей травмы.

Француз перешел в "Барселону" из дортмундской "Боруссии" два года назад за 105 миллионов евро.

Дембеле стал уже вторым форвардом команды, который получил серьезную травму. В лазарете каталонцев находится также Луис Суарес. В связи с этим, по данным СМИ, "Барселоне" могут разрешить подписать нападающего из испанского чемпионата вне трансферного периода.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист "Барселоны" стал самым молодым автором дубля в истории клуба.