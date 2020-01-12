Звездный нападающий Барселоны перенес операцию и выбыл на длительный срок

Луис Суарес имеет проблемы с коленом.

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес перенес операцию на мениске правого колена.

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Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, вмешательство хирургов прошло успешно. Ожидается, что на восстановление у 32-летнего уругвайца уйдет порядка четырех месяцев.

Стоит отметить, что Суарес уже проходил через хирургическое вмешательство на колене в конце прошлого сезона.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании нападающий провел за "Барселону" 17 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Каталонцы набрали 40 очков и лидируют в Примере, опережая "Реал" по дополнительным показателям.

УНИАН ранее сообщал о том, что один из лучших форвардов мира пропустит несколько месяцев из-за травмы.