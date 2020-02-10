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Футболисты английского клуба почти минуту не могли разыграть угловой из-за сильного ветра (видео)

16:51, 10 февраля 2020
Футбол
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Игроки Вест Бромвич Альбион не могли разыграть угловой / фото: twitter.com/WBA

Курьезный эпизод произошел во время матча второго по силе английского дивизиона между "Миллуолом" и "Вест Бромвич Альбион" (0:2), который прошел в Лондоне.

Из-за сильного ветра, вызванного ураганом "Сиара", игроки "Вест Бромвича" почти минуту не могли ввести мяч в игру с углового.

Футболисты вдвоем пытались установить мяч, но его каждый раз сдувало ветром. Арбитр пытался помочь игрокам и копнул газон перед мячом, но и это не сработало.

Фрагмент курьеза опубликовал Twitter-аккаунт ESPN FC.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист французского клуба эффектно расстрелял собственные ворота в матче с ПСЖ.

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