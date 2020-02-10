Футболисты английского клуба почти минуту не могли разыграть угловой из-за сильного ветра (видео)
16:51, 10 февраля 2020Футбол
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Курьезная ситуация возникла во время матча английского Чемпионшипа.
Игроки Вест Бромвич Альбион не могли разыграть угловой / фото: twitter.com/WBA
Курьезный эпизод произошел во время матча второго по силе английского дивизиона между "Миллуолом" и "Вест Бромвич Альбион" (0:2), который прошел в Лондоне.
Из-за сильного ветра, вызванного ураганом "Сиара", игроки "Вест Бромвича" почти минуту не могли ввести мяч в игру с углового.
Футболисты вдвоем пытались установить мяч, но его каждый раз сдувало ветром. Арбитр пытался помочь игрокам и копнул газон перед мячом, но и это не сработало.
Фрагмент курьеза опубликовал Twitter-аккаунт ESPN FC.
It was a MISSION to keep the ball in place in London today 💨 pic.twitter.com/dJhF7SGvLC— ESPN FC (@ESPNFC) February 9, 2020
Ранее УНИАН также сообщал о том, что футболист французского клуба эффектно расстрелял собственные ворота в матче с ПСЖ.
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