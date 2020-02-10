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"Кандидат на лучший гол года": футболист Лиона эффектно расстрелял свои ворота в матче с ПСЖ (видео)

10:09, 10 февраля 2020
Футбол
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Марсал забил один из четырех голов ПСЖ / фото: ol.fr

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На 47-й минуте парижане организовали атаку, в которой полузащитник хозяев Юлиан Дракслер отдавал передачу в центр штрафной соперника, где ему решил "подыграть" защитник "Лиона" Фернандо Марсал. 

Бразилец пытался перехватить пас, но в итоге в падении нанес пушечный удар под перекладину собственных ворот.

Матч завершился победой ПСЖ со счетом 4:2.

"Добыть положительный результат в гостях у ПСЖ сложно, но еще сложнее, когда ты играешь таким образом", - подписала видео автогола Marca.

"Претендент на лучший гол года", "Дайте автору премию Пушкаша", "Говорят, что некрасивых голов нет, но этот - великий", - прокомментировали эпизод пользователи Twitter.

УНИАН ранее также сообщал о том, что курьезный автогол произошел в чемпионате Нидерландов.

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