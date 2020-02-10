"Кандидат на лучший гол года": футболист Лиона эффектно расстрелял свои ворота в матче с ПСЖ (видео)

Фернандо Марсал случайно помог чемпиону Франции победить.

В поединке 24-го тура чемпионата Франции между "Пари Сен-Жермен" и "Лионом" случился курьезный автогол.

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На 47-й минуте парижане организовали атаку, в которой полузащитник хозяев Юлиан Дракслер отдавал передачу в центр штрафной соперника, где ему решил "подыграть" защитник "Лиона" Фернандо Марсал.

Бразилец пытался перехватить пас, но в итоге в падении нанес пушечный удар под перекладину собственных ворот.

Матч завершился победой ПСЖ со счетом 4:2.

"Добыть положительный результат в гостях у ПСЖ сложно, но еще сложнее, когда ты играешь таким образом", - подписала видео автогола Marca.

"Претендент на лучший гол года", "Дайте автору премию Пушкаша", "Говорят, что некрасивых голов нет, но этот - великий", - прокомментировали эпизод пользователи Twitter.

Sacar un resultado positivo cuando juegas en casa del PSG es complicado... y lo es todavía más si te marcas autogoles así 😱😱😱 pic.twitter.com/fgmBjKnPSM — MARCA (@marca) February 9, 2020

УНИАН ранее также сообщал о том, что курьезный автогол произошел в чемпионате Нидерландов.