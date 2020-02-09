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Пас вратарю-призраку: футболист нидерландского клуба забил курьезный автогол (видео)

20:26, 09 февраля 2020
Футбол
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Майк Трезор Ндайишимийе с партнером по команде / фото: twitter.com/WillemII

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Автором автогола стал Майк Трезор Ндайишимийе. Игрок "Виллем II" на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте хотел отдать пас назад на голкипера своей команды, однако не заметил, что тот покинул ворота. В итоге Ндайишимийе просто отправил мяч в собственные ворота.

"Должно быть, он увидел в воротах призрака", - говорится в подписи к видео, которое опубликовано в Twitter ESPN FC.

Стоит отметить, что этот автогол не повлиял на исход встречи. "Виллем II" потерпел поражение со счетом 0:3.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что автором нелепого автогола стал вратарь сборной Уругвая.

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