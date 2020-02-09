Донбасс Арена включена в рейтинг лучших стадионов в истории Лиги чемпионов

Стадион в Донецке вошел в топ-25 рейтинга.

"Донбасс Арена" заняла 23-е место в рейтинге лучших стадионов в истории главного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов.

Соответствующий рейтинг в своем свежем выпуске составил журнал FourFourTwo.

Рейтинг был составлен на основе архитектуры стадиона, его атмосферы, а также матчей, которые он принимал.

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Рейтинг лучших стадионов в истории Лиги чемпионов

1. "Сигнал Идуна Парк" ("Вестфаленштадион") ("Боруссия" Дортмунд)

2. "Энфилд" ("Ливерпуль")

3. "Камп Ноу" ("Барселона")

4. "Селтик Парк" ("Селтик")

5. "Сантьяго Бернабеу" ("Реал" Мадрид)

8. "Али Сами Ен" ("Галатасарай")

7. "Айброкс" ("Рейнджерс")

8. "Олд Траффорд" (Манчестер Юнайтед")

9. "Альянц Арена" (Бавария)

10. "Сан-Сиро" ("Джузеппе Меацца") ("Милан"/"Интер")

Отметим, что в последний раз "Донбасс Арена" принимала матч ЛЧ 27 ноября 2013 года, когда "Шахтер" разгромил "Реал Сосьедад" (4:0).

Ранее УНИАН также сообщал о том, что УПЛ вошла в топ-25 лучших чемпионатов мира.