УПЛ обошла РПЛ в рейтинге лучших футбольных чемпионатов
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг лучших национальных чемпионатов по итогам 2019 года.
Полный рейтинг представлен на официальном сайте IFFHS.
Украинская Премьер-лига в данном рейтинге заняла 25-е место, обойдя Российскую Премьер-лигу, которая расположилась строчкой ниже.
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Возглавила рейтинг впервые с 2009 года АПЛ. До этого на протяжении десяти лет лучшей признавалась испанская Примера.
IIHFS не уточняет, по какому принципу начислялись баллы.
Топ-10 рейтинга национальных чемпионатов
1. Англия - 1287 баллов
2. Бразилия - 1165
3. Испания - 1141
4. Италия - 939
5. Колумбия - 849
6. Португалия - 834
7. Франция - 818
8. Нидерланды - 790,5
9. Аргентина - 776
10. Германия - 765,5...
25. Украина - 542
Ранее УНИАН также сообщал о том, что в УПЛ передумали отменять плей-офф за еврокубки по ходу сезона.