УПЛ обошла РПЛ в рейтинге лучших футбольных чемпионатов

Украинская Премьер-лига вошла в топ-25.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг лучших национальных чемпионатов по итогам 2019 года.

Полный рейтинг представлен на официальном сайте IFFHS.

Украинская Премьер-лига в данном рейтинге заняла 25-е место, обойдя Российскую Премьер-лигу, которая расположилась строчкой ниже.

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Возглавила рейтинг впервые с 2009 года АПЛ. До этого на протяжении десяти лет лучшей признавалась испанская Примера.

IIHFS не уточняет, по какому принципу начислялись баллы.

Топ-10 рейтинга национальных чемпионатов

1. Англия - 1287 баллов

2. Бразилия - 1165

3. Испания - 1141

4. Италия - 939

5. Колумбия - 849

6. Португалия - 834

7. Франция - 818

8. Нидерланды - 790,5

9. Аргентина - 776

10. Германия - 765,5...

25. Украина - 542

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в УПЛ передумали отменять плей-офф за еврокубки по ходу сезона.