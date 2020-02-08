Украинец Малиновский забил победный гол в матче чемпионата Италии

Полузащитник удачно вышел на замену.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский забил решающий гол в поединке 23-го тура итальянской Серии A.

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Команда украинца встречалась с "Фиорентиной" и одержала победу со счетом 2:1.

На 64-й минуте поединка Малиновский вышел на замену при счете 1:1, а на 72-й дальним ударом в нижний угол принес "Аталанте" победу.

Хавбек уже в шестой раз подряд начинал игру на скамейке запасных.

За свою игру украинец получил оценку 7,7 от авторитетного портала WhoScored. Это второй результат среди всех участников матча.

Всего в нынешнем сезоне 26-летний футболист провел 27 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста. "Аталанта" занимает четвертое место в турнирной таблице Серии A.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Малиновский отдал результативную передачу в Кубке Италии.