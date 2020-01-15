Украинец Малиновский отметился голевой передачей в матче за Аталанту (видео)
18:36, 15 января 2020Футбол
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Руслан Малиновский записал на свой счет ассист в матче Кубка Италии.
Руслан Малиновский провел на поле весь матч / фото: twitter.com/Atalanta_BC
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отдал результативную передачу в матче 1/8 финала Кубка Италии против "Фиорентины".
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Малиновский вышел на поле с первых минут, а на 67-й минуте ассистировал Йосипу Иличичу. Украинец получил мяч у края штрафной, развернулся и из-под защитника отдал передачу в центр.
Ассист Малиновского в итоге не помог "Аталанте", которая пропустила решающий гол на 84-й минуте и выбыла из турнира - 1:2.
На счету игрока сборной Украины теперь 3 гола и 2 ассиста в 23 матчах за "Аталанту" в нынешнем сезоне.
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