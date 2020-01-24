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Форвард Динамо Беседин провалил допинг-тест из-за чужой ошибки - СМИ

16:58, 24 января 2020
Футбол
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Артем Беседин временно отстранен от футбола / фото: ФК Динамо Киев

Об этом в Instagram сообщил журналист передачи "Футбольный формат" Олег Ящук.

"Артем Беседин не виновен. Допинг-контроль провалил из-за ошибки врача. Его вины нет. Артем не знал, что ему дали", - написал Ящук.

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"Но это не уменьшит наказание. Нападающему грозит 4 года без футбола", - добавил журналист.

Ранее стало известно, что клубный врач "Динамо" Леонид Миронов временно отстранен от работы с первой командой из-за положительного допинг-теста Беседина.

Напомним, УЕФА перенес рассмотрение дела украинского нападающего на 27 февраля.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Беседин отказывается признавать свою вину.

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