Форвард Динамо Беседин провалил допинг-тест из-за чужой ошибки - СМИ
Нападающий "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против "Мальме" из-за ошибки клубного врача.
Об этом в Instagram сообщил журналист передачи "Футбольный формат" Олег Ящук.
"Артем Беседин не виновен. Допинг-контроль провалил из-за ошибки врача. Его вины нет. Артем не знал, что ему дали", - написал Ящук.
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"Но это не уменьшит наказание. Нападающему грозит 4 года без футбола", - добавил журналист.
Ранее стало известно, что клубный врач "Динамо" Леонид Миронов временно отстранен от работы с первой командой из-за положительного допинг-теста Беседина.
Напомним, УЕФА перенес рассмотрение дела украинского нападающего на 27 февраля.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Беседин отказывается признавать свою вину.