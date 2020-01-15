Не признает вину: появились новые подробности в деле о допинг-пробе Беседина
19:02, 15 января 2020Футбол
181 0
Форварду "Динамо" может грозить максимальный срок дисквалификации.
Артем Беседин пока не может тренироваться с Динамо / фото: dynamo.kiev.ua
Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин, который подозревается в употреблении допинга, не признает свою вину.
Об этом стало известно сайту Sport.ua.
Не исключается, что игрок настоял на вскрытии пробы "Б".
Читайте такжеФорвард Динамо провалил допинг-тест после матча Лиги Европы - СМИ
В то же время по информации "Футбол NEWS", 23-летнему украинскому нападающему может грозить максимальный срок дисквалификации - четыре года.
Напомним, 19 декабря "Динамо" было проинформировано о возможном нарушении Бесединым антидопинговых правил.
Итоговое решение по делу Беседина УЕФА должен вынести до 19 января.
Как сообщал УНИАН, Беседин не полетел вместе с "Динамо" на сборы в Турцию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter