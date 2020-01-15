Не признает вину: появились новые подробности в деле о допинг-пробе Беседина

Форварду "Динамо" может грозить максимальный срок дисквалификации.

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин, который подозревается в употреблении допинга, не признает свою вину.

Об этом стало известно сайту Sport.ua.

Не исключается, что игрок настоял на вскрытии пробы "Б".

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В то же время по информации "Футбол NEWS", 23-летнему украинскому нападающему может грозить максимальный срок дисквалификации - четыре года.

Напомним, 19 декабря "Динамо" было проинформировано о возможном нарушении Бесединым антидопинговых правил.

Итоговое решение по делу Беседина УЕФА должен вынести до 19 января.

Как сообщал УНИАН, Беседин не полетел вместе с "Динамо" на сборы в Турцию.