Продлили временное отстранение: УЕФА перенес рассмотрение дела Беседина

Дело по допинг-пробе нападающего "Динамо" рассмотрят в конце февраля.

УЕФА перенес рассмотрение дела нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина, который подозревается в употреблении допинга, с января на февраль.

Об этом в Twitter сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас.

"Рассмотрение дела по Беседину перенесено на 27 февраля. В УЕФА и антидопинговом центре взяли время на сбор дополнительных материалов", - написал Бурбас.

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Он также подчеркнул, что Беседину "продлили временное отстранение от футбола до 60 дней".

Напомним, по данным СМИ, Беседин сдал положительную допинг-пробу после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме".

"Динамо" на данный момент не рассчитывает на нападающего. Он не полетел с командой на сбор.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Беседин не признает вины в употреблении допинга.