"Очень ждал его ухода": нападающий Динамо рассказал о сложных отношениях с Хацкевичем

Назарий Русин не скрывает своего мнения о бывшем главном тренере киевской команды.

Форвард киевского "Динамо" Назарий Русин признался, что был рад увольнению Александра Хацкевича с поста главного тренера команды.

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Футболиста цитирует Sport Arena.

"Это искренние чувства. Я сначала не мог в это поверить. Я понимаю, что это некрасиво с моей стороны, но я не жалею, правда. Я очень ждал его ухода из клуба. Хотя Денис Бойко мне потом объяснил, что я поступил очень некрасиво. Но я все равно не жалею. Я тогда играл в "Заре" и понимал, что теперь смогу вернуться домой, в "Динамо", - сказал Русин.

Нападающий подчеркнул, что при Хацкевиче ему бы так и не дали шанса:

"Если бы Хацкевич остался, я бы и летом ушел в аренду. Я бы не играл при нем. Спрашивал как-то у Олега Романовича Лужного, зависит ли в этой ситуации что-то от меня. Он сказал - "Нет, ты ничего не изменишь, он тебя не видит. Играть не будешь". Я много разговаривал с Игорем Михайловичем Суркисом. Он сказал, что не желает меня отпускать, потому что верит в мой талант и хочет, чтобы я играл в его команде. Когда купили Родригеса, меня согласились отпустить в аренду".

Первую половину сезона Русин провел на правах аренды в "Заре", сыграл 17 матчей и забил 7 голов, а также отдал 4 результативные передачи. Новый главный тренер киевлян Алексей Михайличенко решил вернуть нападающего этой зимой.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" подало иск в ФИФА на бразильский клуб.