Киевляне не получили всю сумму за возвращение на родину полузащитника Че Че.

Киевское "Динамо" подало иск в ФИФА на бразильский клуб "Сан-Паулу" после того, как были нарушены финансовые условия перехода игрока.

Читайте такжеПродлили временное отстранение: УЕФА перенес рассмотрение дела Беседина

Об этом сообщает UOL Esporte.

По информации источника, Че Че покинул "Динамо" и перешел в "Сан-Паулу" за 5 миллионов евро в апреле прошлого года. Бразильский клуб должен был выплатить эту сумму частями.

Теперь стало известно, что "Сан-Паулу" просрочил платеж по сделке. "Динамо" с ноября пыталось связаться с бразильской стороной по этому вопросу. Теперь решение будет выносить ФИФА.

Существует вероятность, что бразильский клуб обяжут выплатить штраф и проценты помимо суммы за переход игрока. В обратном случае "Сан-Паулу" получит трансферный бан.

Че Че перешел в "Динамо" из "Палмейраса" в 2018-м году, но заиграть в Украине так и не сумел.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" одержало первую победу на сборе в Турции.