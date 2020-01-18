Взорвали машину: чемпионат Кипра по футболу приостановили из-за покушения на арбитра

Турнир остановлен на неопределенный срок.

Чемпионат Кипра по футболу остановлен на неопределенный срок из-за покушения на арбитра Андреаса Константину.

Данное решение было принято Федерацией футбола Кипра, сообщает официальный сайт организации.

"Федерация футбола Кипра решительно осуждает террористический акт в отношении судьи Андреаса Константину", - говорится в заявлении организации.

Автомобиль 33-летнего арбитра был заминирован, когда находился на парковке у дома арбитра. Взрыв произошел утром 17 января. Арбитр не пострадал, так как в момент взрыва не находился в автомобиле.

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Все матчи, которые были запланированы на 17 января, были перенесены в связи с решением других судей не принимать в них участия.

Стоит отметить, что ранее клуб "Омония" из Никосии на официальном сайте призвал ФИФА и УЕФА вмешаться в ситуацию с коррупцией и подкупом арбитров на Кипре. В частности, клуб заявил, что готов сообщить о матчах, на исход которых повлияли предвзятые решения арбитров.

После 16 неполных туров в чемпионате Кипра лидирует "Анортосис".

УНИАН ранее также сообщал о том, что экс-форварда сборной Италии пригорили к тюремному сроку.