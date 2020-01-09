Бывший нападающий сборной Италии получил тюремный срок

Фабрицио Микколи окажется за решеткой.

Бывший футболист сборной Италии Фабрицио Микколи приговорен к трем с половиной годам тюремного заключения.

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Об этом сообщает портал Goal.

Решение по 40-летнему экс-нападающему было принято еще в октябре 2017 года, но Микколи подал апелляцию - теперь суд принял решение оставить наказание в силе.

Итальянский футболист будет отбывать наказание за вымогательство и связях с мафиозными группировками. В 2010-м году он обратился к преступникам, чтобы они помогли вернуть ему долг в размере 12 тысяч евро.

Микколи провел за сборную Италии 10 матчей и забил 2 гола. На клубном уровне он выступал за "Ювентус", "Фиорентину", "Палермо" и другие команды, завершив карьеру в 2015-м году.

УНИАН ранее сообщал о том, что футбольный матч в мексиканской тюрьме завершился побоищем.