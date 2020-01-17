Шахтер и Динамо стартуют в одно время: УПЛ представила расписание 19 и 20 туров

Сезон возобновится 22 февраля.

Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала поединков 19-го и 20-го туров.

Чемпионат стартует после зимней паузы 22 февраля. Днем позже свои матчи проведут киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер"

"Горняков" ждет игра в Харькове против "Десны", а киевляне будут принимать "Ворсклу". Обе встречи начнутся в одно время - в 17:00.

19-й тур

22 февраля

14.00. "Мариуполь" - "Заря"

14.00. "Карпаты" - "Днепр-1"

17.00. "Олимпик" - "Львов"

23 февраля

14.00. "Александрия" - "Колос"

17.00. "Динамо" - "Ворскла"

17.00. "Шахтер" - "Десна"

20-й тур

29 февраля

14.00. "Львов" - "Александрия"

14.00. "Десна" - "Мариуполь"

17.00. "Днепр-1" - "Динамо"

1 марта

14.00. "Колос" - "Карпаты"

14.00. "Заря" - "Олимпик"

17.00. "Ворскла" - "Шахтер"

"Шахтер" лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая "Динамо" на 14 очков.

УНИАН ранее также сообщал о том, что стало известно расписание матчей "Шахтера" на сборе в Турции.