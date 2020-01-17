Шахтер и Динамо стартуют в одно время: УПЛ представила расписание 19 и 20 туров
Украинская Премьер-лига утвердила даты и время начала поединков 19-го и 20-го туров.
Чемпионат стартует после зимней паузы 22 февраля. Днем позже свои матчи проведут киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер"
"Горняков" ждет игра в Харькове против "Десны", а киевляне будут принимать "Ворсклу". Обе встречи начнутся в одно время - в 17:00.
19-й тур
22 февраля
14.00. "Мариуполь" - "Заря"
14.00. "Карпаты" - "Днепр-1"
17.00. "Олимпик" - "Львов"
23 февраля
14.00. "Александрия" - "Колос"
17.00. "Динамо" - "Ворскла"
17.00. "Шахтер" - "Десна"
20-й тур
29 февраля
14.00. "Львов" - "Александрия"
14.00. "Десна" - "Мариуполь"
17.00. "Днепр-1" - "Динамо"
1 марта
14.00. "Колос" - "Карпаты"
14.00. "Заря" - "Олимпик"
17.00. "Ворскла" - "Шахтер"
"Шахтер" лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая "Динамо" на 14 очков.
УНИАН ранее также сообщал о том, что стало известно расписание матчей "Шахтера" на сборе в Турции.