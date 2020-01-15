Стало известно расписание матчей Шахтера на сборе в Турции
22:10, 15 января 2020Футбол
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На первом зимнем сборе чемпионы Украины проведут три контрольных поединка.
Шахтер начнет подготовку 20 января / фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" на официальном сайте опубликовал расписание контрольных матчей, которые команда проведет на первом сборе в турецком Белеке.
В рамках сбора "горняки" проведут три контрольных матча.
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25 января
16:00. "Шахтер" - "Лех" (Польша)
26 января
16:00. "Шахтер" - "Войводина" (Сербия)
30 января
09:00. "Шахтер" - "Словацко" (Чехия)
Команда Луиша Каштру отправится в Турцию 20 января. Первый этап подготовки продлится до 30 января.
Как сообщал УНИАН, ранее также стало известно расписание матчей "Динамо" на сборе в Турции.
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