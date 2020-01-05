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Полузащитник Динамо Гармаш перешел в турецкий клуб (фото)

19:13, 05 января 2020
Футбол
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Денис Гармаш проведет в Турции полсезона / фото: ФК Динамо

Об этом сообщил официальный сайт "Ризеспора".

29-летний Гармаш будет выступать за турецкий клуб до конца текущего сезона на правах аренды.

Гармаш присоединится к "Ризеспору" на тренировочном сборе в Анталье.

Денис Гармаш - новичок Ризеспора / фото: caykurrizespor.org.tr

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Для полузащитника это будет первый опыт выступления за зарубежный клуб. Всю карьеру Гармаш провел в "Динамо".

Напомним, в составе "Ризеспора" уже выступает один украинец - Николай Морозюк.

После 17 туров "Ризеспор" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

УНИАН также сообщал о том, что турецкий "Фенербахче" хочет подписать одного из лидеров "Динамо".

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Теги: #Динамо#трансферы#Денис Гармаш