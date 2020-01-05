Полузащитник Динамо Гармаш перешел в турецкий клуб (фото)
19:13, 05 января 2020Футбол
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Денис Гармаш будет играть в Турции на правах аренды.
Денис Гармаш проведет в Турции полсезона / фото: ФК Динамо
Украинский полузащитник Денис Гармаш продолжит карьеру в турецком клубе "Ризеспор".
Об этом сообщил официальный сайт "Ризеспора".
29-летний Гармаш будет выступать за турецкий клуб до конца текущего сезона на правах аренды.
Гармаш присоединится к "Ризеспору" на тренировочном сборе в Анталье.
Денис Гармаш - новичок Ризеспора / фото: caykurrizespor.org.tr
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Для полузащитника это будет первый опыт выступления за зарубежный клуб. Всю карьеру Гармаш провел в "Динамо".
Напомним, в составе "Ризеспора" уже выступает один украинец - Николай Морозюк.
После 17 туров "Ризеспор" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.
УНИАН также сообщал о том, что турецкий "Фенербахче" хочет подписать одного из лидеров "Динамо".
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