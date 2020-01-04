Турецкий топ-клуб пытается подписать лидера Динамо - СМИ
16:06, 04 января 2020Футбол
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"Фенербахче" нужен Виталий Миколенко.
Миколенко является одним из самых перспективных украинских футболистов / фото: ФК Динамо
Турецкий "Фенербахче" намерен усилиться левым защитником киевского "Динамо" Виталием Миколенко.
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Об этом сообщил журналист Ахмет Конанч.
Изначально турецкий клуб хотел купить 20-летнего украинца, но цена, которую выставили киевляне, не устроила стамбульцев.
Тем не менее, Миколенко остается приоритетом для "Фенербахче". Теперь турки хотят арендовать защитника, но договориться пока не удалось.
В текущем сезоне Виталий Миколенко провел 25 поединков, забил 2 гола и отдал 5 ассистов. Контракт игрока с "Динамо" действует до конца июня 2023 года.
УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" назвало условие подписания контракта с нигерийцем Бенито.
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