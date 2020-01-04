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Турецкий топ-клуб пытается подписать лидера Динамо - СМИ

16:06, 04 января 2020
Футбол
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Миколенко является одним из самых перспективных украинских футболистов / фото: ФК Динамо

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Об этом сообщил журналист Ахмет Конанч.

Изначально турецкий клуб хотел купить 20-летнего украинца, но цена, которую выставили киевляне, не устроила стамбульцев.

Тем не менее, Миколенко остается приоритетом для "Фенербахче". Теперь турки хотят арендовать защитника, но договориться пока не удалось.

В текущем сезоне Виталий Миколенко провел 25 поединков, забил 2 гола и отдал 5 ассистов. Контракт игрока с "Динамо" действует до конца июня 2023 года.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" назвало условие подписания контракта с нигерийцем Бенито.

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Теги: #Динамо#Виталий Миколенко