"Запланировано на 10 января": Динамо назвало условие подписания контракта с нигерийцем Бенито

Стороны договорились, но пока не оформили сотрудничество официально.

Киевское "Динамо" еще не подписало контракт с нигерийским полузащитником Бенито.

Заявление было опубликовано на официальном сайте клуба.

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Вице-чемпион Украины уточнил, что все будет зависеть от медосмотра игрока:

"Согласно условиям договора, Олабиран Блессинг Муйива, более известный как Бенито, будет выступать за “Динамо” в ближайшие 3,5 года. Соглашение будет подписано в случае успешного прохождения игроком медобследования, которое запланировано на 10 января".

Бенито покинул "Тамбов" в конце декабря. В составе российского клуба он провел в общей сложности 35 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист. В текущем сезоне хавбек лишь трижды выходил на поле с первых минут.

Он также является игроком сборной Нигерии U-23, в составе которой в этом году принял участие в Кубке африканских наций.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" согласовало с бразильским клубом переход защитника.