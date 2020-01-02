Динамо согласовало с бразильским клубом переход защитника

Сделка может состояться уже в ближайшие дни.

Бразильский "Коринтианс" cумел договориться с киевским "Динамо" по аренде защитника Сидклея.

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Об этом стало известно изданию Gazeta Esportiva.

По данным источника, киевляне хотели продать футболиста, но в итоге согласились отдать его в аренду на год за 1 миллион евро с возможностью выкупить его контракт за 5 миллионов.

Трансфер может состояться официально уже в ближайшие несколько дней.

В 2018 году Сидклей уже выступал за "Коринтианс" на правах аренды из "Атлетико Паранаэнсе". В текущем сезоне бразилец ни разу не появлялся на поле в футболке "Динамо".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" подвело итоги года за 120 секунд.