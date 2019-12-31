Шахтер представил лучший гол команды в 2019 году (видео)
15:24, 31 декабря 2019Футбол
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Лучшим стал гол, забитый в ворота киевского "Динамо".
Лучшим стал гол Тараса Степаненко / фото: ФК Шахтер
Болельщики донецкого "Шахтера" выбрали лучший гол команды в 2019 году.
Об этом сообщает официальный сайт "горняков".
По итогам голосования, в котором были представлены 16 голов, лучшим был признан гол Тараса Степаненко в ворота "Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины 2019-2020.
За гол Степаненко проголосовали 789 респондентов, тогда как за гол Жуниора Мораеса в ворота "Динамо", который занял второе место в опросе - 409 болельщиков.
Как сообщал УНИАН, ранее "Динамо" опубликовало ролик с лучшими голами команды в 2019 году.
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