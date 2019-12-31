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Шахтер представил лучший гол команды в 2019 году (видео)

15:24, 31 декабря 2019
Футбол
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Лучшим стал гол Тараса Степаненко / фото: ФК Шахтер

Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

По итогам голосования, в котором были представлены 16 голов, лучшим был признан гол Тараса Степаненко в ворота "Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины 2019-2020.

За гол Степаненко проголосовали 789 респондентов, тогда как за гол Жуниора Мораеса в ворота "Динамо", который занял второе место в опросе - 409 болельщиков.

Как сообщал УНИАН, ранее "Динамо" опубликовало ролик с лучшими голами команды в 2019 году.

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Теги: #Шахтер#Тарас Степаненко