Один из лучших бомбардиров Лиги чемпионов перешел в немецкий топ-клуб (видео)

Эрлинг Холанд подписал контракт с дортмундской "Боруссией".

Дортмундская "Боруссия" подписала контракт с норвежским форвардом Эрлингом Холандом.

Об этом сообщил официальный сайт дортмундского клуба.

19-летний Холанд подписал контракт, который рассчитан до 2024 года.

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По неофициальной информации, в первые два года контракта зарплата форварда будет составлять 6 миллионов евро, а затем вырастет до 8 миллионов.

Как сообщил в Twitter журналист Sky Sports Николо Скира, "Боруссия" заплатила за Холанда 25 миллионов евро, но лишь 20 из них достались австрийскому "Зальцбургу". 15 миллионов получил агент игрока Мино Райола, еще 10 - отец футболиста.

Напомним, Холанд стал главным открытием текущего розыгрыша Лиги чемпионов. На групповом этапе норвежец забил 8 голов в шести матчах и занимает второе место в списке лучших бомбардиров текущего турнира.

Всего на счету форварда в текущем сезоне 28 мячей в 22 матчах во всех турнирах в составе "Зальцбурга".

🤔 Wer schreibt denn hier schon seine Wünsche für 2020 auf? pic.twitter.com/6rhGmVlMhs — Borussia Dortmund (@BVB) 29 декабря 2019 г.

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