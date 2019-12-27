Евро в секунду: ПСЖ готовит космическое предложение для своей суперзвезды

Парижане намерены убедить Килиана Мбаппе остаться в команде.

Французский "Пари Сен-Жермен" готовит новый контракт для нападающего Килиана Мбаппе.

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Об этом сообщил в своем Twitter журналист Николо Скира.

По информации источника, спортивный директор чемпиона Франции Леонардо уже предложил 21-летнему форварду новое соглашение сроком на пять лет с рекордной зарплатой 32 миллиона евро в год.

Таким образом, Мбаппе сможет зарабатывать в среднем больше одного евро в секунду.

Действующий контракт футболиста с ПСЖ истекает в июне 2022 года. В услугах нападающего заинтересован мадридский "Реал".

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 12 матчей, забил 11 голов и отдал 4 ассиста. В ЛЧ на его счету 5 поединков и 5 забитых мячей.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Манчестер Сити" в 2008 году по ошибке был близок к трансферу Месси.