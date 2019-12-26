Представители Зари стали лучшими игроком и тренером УПЛ в декабре (фото)
18:55, 26 декабря 2019Футбол
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В номинациях победили Богдан Михайличенко и Виктор Скрипник.
Скрипник получил больше половины всех голосов / фото: ФК Заря
Украинская Премьер-лига назвала лучших футболиста и тренера чемпионата по итогам декабря.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Победу в голосовании одержали защитник "Зари" Богдан Михайличенко и наставник луганчан Виктор Скрипник.
В голосовании приняли участие более трех тысяч болельщиков на официальном сайте лиги.
Михайличенко набрал 38% голосов, а в тройку лучших футболистов вошли форвард "Динамо" Артем Беседин (30%) и защитник "Мариуполя" Дава (17%).
Cреди тренеров Скрипник набрал 58% голосов, опередив Александра Рябоконя (21%) из "Десны" и наставника "Мариуполя" Александра Бабича (11%).
upl.ua
"Заря" набрала 34 очка и на два пункта отстает от "Динамо" в турнирной таблице, занимая третью строчку.
УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей 18-го тура УПЛ.
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