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Представители Зари стали лучшими игроком и тренером УПЛ в декабре (фото)

18:55, 26 декабря 2019
Футбол
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Скрипник получил больше половины всех голосов / фото: ФК Заря

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Победу в голосовании одержали защитник "Зари" Богдан Михайличенко и наставник луганчан Виктор Скрипник.

В голосовании приняли участие более трех тысяч болельщиков на официальном сайте лиги.

Михайличенко набрал 38% голосов, а в тройку лучших футболистов вошли форвард "Динамо" Артем Беседин (30%) и защитник "Мариуполя" Дава (17%).

Cреди тренеров Скрипник набрал 58% голосов, опередив Александра Рябоконя (21%) из "Десны" и наставника "Мариуполя" Александра Бабича (11%).

upl.ua

"Заря" набрала 34 очка и на два пункта отстает от "Динамо" в турнирной таблице, занимая третью строчку.

УНИАН ранее также сообщал о результатах всех матчей 18-го тура УПЛ.

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Теги: #Заря#УПЛ - Украинская Премьер-Лига#Виктор Скрипник