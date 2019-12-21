"Не буду стоять в стороне, когда приходит враг": Зозуля обратился к украинцам

Украинский футболист поблагодарил всех за поддержку.

Нападающий Роман Зозуля на своей странице в Facebook обратился ко всем украинцам, чтобы поблагодарить их за поддержку.

"Братья украинцы! Хочу выразить вам огромную благодарность! Вы не представляете, как мне было тепло от вашей поддержки. После последнего матча в котором мы играли против "Райо Вальекано", я получил столько неимоверной поддержки! Друзья, я горжусь, что родился на украинской земле. Я горд быть украинцем!

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И то, что помогаю тем, кто нуждается в помощи - это моя обязанность. Обязанность украинца. И я не буду стоять в стороне, когда на нашу землю заходит враг и агрессор! Я заботился и буду заботиться о том, чтобы весь мир знал, что мы сильные и независимые. Что наши люди, всегда готовы встать на защиту государства и собратьев!", - написал Зозуля.

"Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня: президента страны, фанатов, военных, министров, консулов, спортсменов, журналистов, каждого украинца! Мы украинцы, сильные, несокрушимые! Все мы - одна команда! Спасибо", - подытожил форвард.

Напомним, 15 декабря матч чемпионата Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван из-за оскорблений в адрес Зозули со стороны фанатов "Райо", которые назвали украинца "Е****м нацистом".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Зозуля объяснил свои резонансные фото.