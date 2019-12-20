"Внешне похож на Бандеру": Зозуля объяснил свои резонансные фото

Футболист объяснил, почему делал фотографии, из-за которых в Испании его приняли за нациста.

Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля рассказал, почему сделал фото возле шарфа с изображением Степана Бандеры, а также рядом с табло с числами 14 и 88.

Об этом сообщает Marca.

"Я делал фото с шарфом с изображением Степана Бандеры, потому что мы внешне похожи друг на друга и у нас одинаковые прически. Это привлекло мое внимание, ничего больше", - сказал Зозуля.

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Что касается табло, на котором счет 14:88, то, по словам Зозули, его просто привлек разгромный счет. Также он рассказал, почему носил футболку с №18.

"Мне дали №18, я не выбирал его. Я не знал о политическом значении этого числа, как и 95% людей в мире. Что касается табло, то в конце матча я заметил большой разрыв по очкам. Это привлекло мое внимание, именно поэтому я сделал то фото".

Стоит отметить, что число 18 имеет нацисткий подтекст, так как инициалы Адольфа Гитлера (A и H) в латинском алфавите по порядку идут первым (А) и восьмым (Н). А число 88 - поскольку обе первые буквы из приветствия Гитлера (HH) восьмые в алфавите. 14/88 - лозунг, который употребляется в качестве приветствия у националистов.

Напомним, 15 декабря матч чемпионата Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван из-за оскорблений в адрес Зозули со стороны фанатов "Райо", которые считают украинца нацистом.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" поддержало Зозулю после скандала в Испании.