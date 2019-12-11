Наполи объявил о назначении нового главного тренера (фото)
19:49, 11 декабря 2019Футбол
138 0
Команду принял Дженнаро Гаттузо.
Дженнаро Гаттузо / REUTERS
Итальянский "Наполи" объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Дженнаро Гаттузо.
Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Накануне руководство неаполитанцев уволило Карло Анчелотти, который вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов, но давно не мог одержать победу в Серии А, где клуб занимает лишь седьмое место.
twitter.com/sscnapoli
Детали соглашения с Гаттузо не уточняются. По информации итальянских СМИ, 41-летний специалист подписал контракт на полгода с опцией продления еще на сезон.
Ранее Гаттузо тренировал "Милан", "Палермо", "Пизу", ОФИ и "Сьон".
УНИАН ранее также сообщал о том, что Андрей Шевченко после сборной Украины планирует продолжить карьеру в Италии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter