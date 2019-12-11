Наполи объявил о назначении нового главного тренера (фото)

Команду принял Дженнаро Гаттузо.

Итальянский "Наполи" объявил о назначении нового главного тренера, которым стал Дженнаро Гаттузо.

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Накануне руководство неаполитанцев уволило Карло Анчелотти, который вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов, но давно не мог одержать победу в Серии А, где клуб занимает лишь седьмое место.

Детали соглашения с Гаттузо не уточняются. По информации итальянских СМИ, 41-летний специалист подписал контракт на полгода с опцией продления еще на сезон.

Ранее Гаттузо тренировал "Милан", "Палермо", "Пизу", ОФИ и "Сьон".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Андрей Шевченко после сборной Украины планирует продолжить карьеру в Италии.