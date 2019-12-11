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Наполи объявил о назначении нового главного тренера (фото)

19:49, 11 декабря 2019
Футбол
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Дженнаро Гаттузо / REUTERS

Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Накануне руководство неаполитанцев уволило Карло Анчелотти, который вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов, но давно не мог одержать победу в Серии А, где клуб занимает лишь седьмое место.

twitter.com/sscnapoli

Детали соглашения с Гаттузо не уточняются. По информации итальянских СМИ, 41-летний специалист подписал контракт на полгода с опцией продления еще на сезон.

Ранее Гаттузо тренировал "Милан", "Палермо", "Пизу", ОФИ и "Сьон".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Андрей Шевченко после сборной Украины планирует продолжить карьеру в Италии.

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Теги: #Наполи