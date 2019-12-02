"Мой второй дом": Шевченко планирует продолжить карьеру в Италии после сборной Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что в будущем планирует поработать в Италии.
Об этом специалист заявил в комментарии Calciomercato.
Читайте такжеСборная Украины проведет товарищеский матч с действующим чемпионом мира
"Италия является моим вторым домом. Однажды я завершу свою работу в сборной Украины. Тогда мне хотелось бы тренировать одну из итальянских команд".
Также Шевченко затронул тему перспектив сборной Украины на Евро-2020:
"Я счастлив после нашего выступления в квалификации. Теперь наша задача - выйти в поздние стадии турнира. Уверен, что нам это по силам. Мы сможем противостоять Нидерландам в первом туре группового этапа. Я в этом не сомневаюсь".
Украина выступит на чемпионате Европы в группе С вместе с Нидерландами и Австрией. Еще один соперник определится по итогам стыковых поединков Лиги наций.
УНИАН ранее сообщал о том, что Шевченко будет самым молодым тренером на Евро-2020.