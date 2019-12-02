"Мой второй дом": Шевченко планирует продолжить карьеру в Италии после сборной Украины

Тренер не скрывает, что однажды намерен вернуться в итальянский футбол.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что в будущем планирует поработать в Италии.

Об этом специалист заявил в комментарии Calciomercato.

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"Италия является моим вторым домом. Однажды я завершу свою работу в сборной Украины. Тогда мне хотелось бы тренировать одну из итальянских команд".

Также Шевченко затронул тему перспектив сборной Украины на Евро-2020:

"Я счастлив после нашего выступления в квалификации. Теперь наша задача - выйти в поздние стадии турнира. Уверен, что нам это по силам. Мы сможем противостоять Нидерландам в первом туре группового этапа. Я в этом не сомневаюсь".

Украина выступит на чемпионате Европы в группе С вместе с Нидерландами и Австрией. Еще один соперник определится по итогам стыковых поединков Лиги наций.

УНИАН ранее сообщал о том, что Шевченко будет самым молодым тренером на Евро-2020.