Шанс для Ювентуса: Интер потерял очки в матче с Ромой

Миланцы не сумели победить на своем поле.

В центральном поединке 15-го тура итальянской Серии А "Интер" принимал "Рому".

Команды не забили голов - 0:0.

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Главным героем встречи стал голкипер гостей Антонио Миранте, который спас римлян в целом ряде потенциально голевых эпизодов в исполнении игроков "Интера".

"Интер" набрал 38 очков и остается лидером в турнирной таблице, однако эта осечка позволит "Ювентусу" обойти миланский клуб в случае победы над "Лацио" на выезде. Туринцы отстают от первого места всего на два очка.

"Рома" имеет 29 очков и идет четвертой.

"Интер" - "Рома" - 0:0

"Интер": Ханданович, Годин, де Врей, Шкриниар, Кандрева (Лазаро, 45+2), Весино, Брозович, Валеро (Асамоа, 72), Бираги (Д'Амброзио, 88), Мартинес, Лукаку

"Рома": Миранте, Сантон (Спинаццола, 16), Манчини, Смоллинг, Коларов, Верету, Диавара, Мхитарян (Флоренци, 89), Пеллегрини, Перотти (Джеко, 68), Дзаньоло

Предупреждения: Годин, Лазаро, Брозович - Манчини

УНИАН ранее сообщал о том, что лондонскому "Челси" разрешили подписывать новых футболистов.