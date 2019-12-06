Шанс для Ювентуса: Интер потерял очки в матче с Ромой
В центральном поединке 15-го тура итальянской Серии А "Интер" принимал "Рому".
Команды не забили голов - 0:0.
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Главным героем встречи стал голкипер гостей Антонио Миранте, который спас римлян в целом ряде потенциально голевых эпизодов в исполнении игроков "Интера".
"Интер" набрал 38 очков и остается лидером в турнирной таблице, однако эта осечка позволит "Ювентусу" обойти миланский клуб в случае победы над "Лацио" на выезде. Туринцы отстают от первого места всего на два очка.
"Рома" имеет 29 очков и идет четвертой.
"Интер" - "Рома" - 0:0
"Интер": Ханданович, Годин, де Врей, Шкриниар, Кандрева (Лазаро, 45+2), Весино, Брозович, Валеро (Асамоа, 72), Бираги (Д'Амброзио, 88), Мартинес, Лукаку
"Рома": Миранте, Сантон (Спинаццола, 16), Манчини, Смоллинг, Коларов, Верету, Диавара, Мхитарян (Флоренци, 89), Пеллегрини, Перотти (Джеко, 68), Дзаньоло
Предупреждения: Годин, Лазаро, Брозович - Манчини
УНИАН ранее сообщал о том, что лондонскому "Челси" разрешили подписывать новых футболистов.