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Запрет снят: лондонскому Челси разрешили подписывать новых футболистов

14:01, 06 декабря 2019
Футбол
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Челси / REUTERS

Об этом сообщает Sky Sports.

CAS вдвое сократил трансферный бан "Челси" - с двух трансферных окон до одного. Таким образом, лондонский клуб сможет выйти на трансферный рынок в январе 2020 года.

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Кроме того, в два раза был сокращен штраф, который должен заплатить клуб - до 274 тысяч евро.

Напомним, в феврале ФИФА наказала "Челси" запретом на трансферную деятельность за нарушение правил при подписании молодых футболистов. Прошлым летом "синие" не имели возможности регистрировать новичков.

УНИАН ранее также сообщал о том, что CAS отклонил апелляцию "Манчестер Сити" по делу о нарушении финансового фэйр-плей.

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Теги: #Челси#Челси ФИФА