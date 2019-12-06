Запрет снят: лондонскому Челси разрешили подписывать новых футболистов
14:01, 06 декабря 2019Футбол
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Английский топ-клуб добился сокращения трансферного бана.
Челси / REUTERS
Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) удовлетворил апелляцию лондонского "Челси" касательно запрета на регистрацию новых футболистов.
Об этом сообщает Sky Sports.
CAS вдвое сократил трансферный бан "Челси" - с двух трансферных окон до одного. Таким образом, лондонский клуб сможет выйти на трансферный рынок в январе 2020 года.
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Кроме того, в два раза был сокращен штраф, который должен заплатить клуб - до 274 тысяч евро.
Напомним, в феврале ФИФА наказала "Челси" запретом на трансферную деятельность за нарушение правил при подписании молодых футболистов. Прошлым летом "синие" не имели возможности регистрировать новичков.
УНИАН ранее также сообщал о том, что CAS отклонил апелляцию "Манчестер Сити" по делу о нарушении финансового фэйр-плей.
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