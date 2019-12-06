Запрет снят: лондонскому Челси разрешили подписывать новых футболистов

Английский топ-клуб добился сокращения трансферного бана.

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) удовлетворил апелляцию лондонского "Челси" касательно запрета на регистрацию новых футболистов.

Об этом сообщает Sky Sports.

CAS вдвое сократил трансферный бан "Челси" - с двух трансферных окон до одного. Таким образом, лондонский клуб сможет выйти на трансферный рынок в январе 2020 года.

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Кроме того, в два раза был сокращен штраф, который должен заплатить клуб - до 274 тысяч евро.

Напомним, в феврале ФИФА наказала "Челси" запретом на трансферную деятельность за нарушение правил при подписании молодых футболистов. Прошлым летом "синие" не имели возможности регистрировать новичков.

УНИАН ранее также сообщал о том, что CAS отклонил апелляцию "Манчестер Сити" по делу о нарушении финансового фэйр-плей.